В США назвали самое выдающееся научное открытие года

24 декабря 2017, 13:16

Открытие подтвердило ряд ключевых астрономических моделей.

Открытие гравитационных волн от слияния нейтронных звезд стало открытием года

Журнал Science назвал открытие гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд самым выдающимся открытием года в научной среде.

Об открытии гравитационных волн, порожденных слиянием двух нейтронных звезд, было сообщено 17 августа этого года. Объекты располагаются на расстоянии 113 миллионов световых лет от Земли, , сообщается на сайте журнала.

Отмечается, что это открытие подтвердило ряд ключевых астрономических моделей, позволило определить месторождения тяжелых элементов и проверить Общую теорию относительности.

В то же время самым выдающимся открытием года по версии читателей журнала стала работа датских медиков, которым удалось вылечить детей от атрофии мускулов спины с помощью генной терапии.

В список открытий, отобранный журналом, также вошли две находки, связанные с эволюцией человека: обнаружение нового вида орангутанов и заявление о том, что человечество существует минимум 300 тысяч лет.

Кроме того, составители рейтинга также отметили создание лекарства, которое может вылечить сразу от нескольких видов рака, новую систему редактирования ДНК, фиксация самого редкого варианта столкновения нейтрино с ядрами атомов и обнаружение в Антарктиде пузырьков воздуха возрастом 2,7 миллиона лет.

Впервые гравитационные волны были обнаружены детекторами LIGO, о чем было объявлено в феврале 2016 года. Они были порождены парой сливающихся черных дыр, чьи массы в 29 и 36 раз превышали солнечную, на расстоянии в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. За доли секунды примерно три солнечных массы превратились в гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых была примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной.

Гравитационные волны — прямое следствие уравнений общей теории относительности, предложенных Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Они описываются уравнениями волнового типа, их решения соответствуют возмущениям пространства-времени, движущимся со скоростью света. В отличие от электромагнитных волн — света — интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

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