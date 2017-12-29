Раскрыта тайна Ноева ковчега. Ученые сделали сенсационное открытие

О том, что установлены точные координаты, было объявлено на международной конференции.
Международная группа ученых сделала сенсационное открытие. Исследователи утверждают, что на вершине горы Арарат на территории современной Турции разбросаны обломки Ноева ковчега, теперь осталось только их собрать.
О том, что установлены точные координаты, было объявлено на международной конференции. И это настоящая сенсация. Ученые готовятся к восхождению на Арарат, чтобы раскрыть все тайны библейской легенды.
Лучше гор может быть только то, что они скрывают. Охотники за ковчегом из исследовательских групп со всей планеты на симпозиуме в Турции заявили: наконец мы знаем, где искать.
Отправной точкой стала публикация фото обледеневшей платформы с фрагментами стен по краям, которая напоминает остатки огромной деревянной лодки. Находка принадлежит китайской экспедиции. Исследователи утверждают: им даже удалось отломить несколько кусочков от одной из балок. Радиоуглеродный анализ показал, что ей примерно 4800 лет. Эта дата совпадает с библейской.
Библейским сюжетом заинтересовались даже в ЦРУ. Управление опубликовало снимки с американских самолетов-шпионов. Фотографии были сделаны в середине 20 века и должны были подтвердить, что судно, скрывающееся подо льдом горы Арарат, и есть тот самый ковчег, который Ной построил по божественному велению.
Чем выше в горы – тем больше спекуляций. Навязчивая идея о поиске ковчега становится все сильнее похожа на историю с Туринской плащаницей, которую то признают подлинной, то эти данные опровергают. Так или иначе, историки убеждены: без божественного вмешательства никакие поиски результатов не принесут.
Отметим, что не все ученые поддерживают такую версию о Ноевом ковчеге.
Напомним, ранее сообщалось, что американцы построили огромный Ноев ковчег с лифтом.