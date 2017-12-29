В США многодетная семья решила заморозиться в надежде воскреснуть из мертвых

После смерти всю семью президента американской некоммерческой организации "Институт крионики" Денниса Ковальски заморозят в жидком азоте.

Тела жены и 3 сыновей перевезут в главное здание института в Мичигане, специалисты заменят кровь медицинским антифризом, погрузят в криостат с жидким азотом. Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом, пишет The Daily Mail.

Стоимость процедуры составляет 28 тысяч долларов. В Институте крионики уже хранятся 160 замороженных тел, а также около тысячи образцов тканей и сотни домашних животных. Кроме того, примерно две тысячи человек оплатили криозаморозку своего тела в случае смерти.

Сам Ковальски записался на процедуру 20 лет назад, теперь к нему присоединились его жена и трое сыновей, самому младшему из которых 16, а старшему — 19 лет. "Конечно, мои сыновья еще молоды и не особенно задумываются об этом, — говорит Ковальски. — Но в жизни случается всякое. Никогда не знаешь".

В мичиганском Институте крионики отметили, что тела охлаждают до минус 196 градусов по Цельсию. При такой температуре человеческая плоть не разлагается.