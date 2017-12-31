Земля разминулась с потенциально опасным астероидом

Во второй половине дня возле Земли пролетел астероид, получивший название "2017 YZ4", а в момент максимального сближения нашу планету и этот космический объект разделяло расстояние всего в 224 тысячи километров.

По классификации НАСА, потенциально опасными для Земли признаются все астероиды, которые подлетают к наше планете ближе, чем на 7403000 километров.

Учитывая то обстоятельство, что этот астероид был замечен только в первый день текущей недели, если бы траектория его полета была немного другой, у земных ученых не было бы шансов и времени сделать хоть что-нибудь, чтобы избежать столкновения.

Указанное космическое тело, впервые замеченное сотрудниками обсерватории "Mount Lemmon Survey Observatory" в Аризоне, является уже 52-м астероидом, пролетающим относительно близко от Земли в этом году.

Напомним, ранее в NASA показали фото потенциально опасного для Земли астероида.