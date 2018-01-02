NASA опубликовало самые популярные фото космоса

Американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки минувшего года.

На видео собраны фото, которым поставили больше всего лайков в Instagram агентства.

Так, самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade.

На втором месте — фото солнечного затмения, на третьем — ночное фото Земли, которое было сделано с борта МКС.

Напомним, в NASA показали фото потенциально опасного для Земли астероида.