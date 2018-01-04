Эксперты назвали главные причины быстрой разрядки гаджетов

Фактический каждый пользователь смартфона сталкивается с тем, что его гаджет разряжается очень быстро.

Редакция портала Akket.com проанализировала ситуацию и назвала основных причин, почему это происходит, пишет ura.news.

Эксперты назвали несколько основных причин, из-за которых быстро разряжается любой смартфон.

Соблюдение советов поможет увеличить время автономной работы гаджета на 10-40%.

Во-первых, заряд батареи расходуется быстрее, чем ярче экран Поэтому, считают эксперты, чтобы аккумулятор работал дольше, необходимо использовать автояркость.

Во-вторых, зарядку сильнее всего расходует сеть сотового оператора. Гаджет, который постоянно подключен к чему-либо по 3G/4G или Bluetooth, будет терять заряд ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть, но при этом подключен к Wi-Fi.

Также очень сильно разряжает батарею использование живых, которые увеличивают нагрузку на графический ускоритель, в связи с чем смартфон разряжается быстрее, а работает гораздо медленнее.

Помимо этого, постоянно работающая функция "Автоповорот экрана" также быстро разряжает гаджет. Для того, чтобы этого избежать, нужно выбрать только одно положение экрана — вертикальное, а затем при необходимости отключить.

Не менее быстро может разрядить аккумулятор смартфона фоновая работа установленных приложений. Чтобы избежать этой проблемы, стоит включить авирежим. Это сократит разряд батареи до минимума.

Также, по мнению экспертов, быстро разряжает аккумулятор низкая температура воздуха на улице. Если вам срочно нужно позвонить, лучше зайти в какое-то теплое помещение, это позволит дольше сохранить заряд вашего смартфона.

Напомним, издание TechRadar составило рейтинг смартфонов, появившихся на рынке в 2017 году.