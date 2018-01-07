Математики похвастались открытием самого большого простого числа

7 января 2018, 00:40

Число, получившее обозначение M77232917, представляет собой степень двойки минус 1.

Математики похвастались открытием

Участники GIMPS (проекта добровольных вычислений по поиску простых чисел Мерсенна), подтвердили открытие нового самого большого простого числа. Привести его здесь невозможно, в десятичной записи оно состоит из 23 249 425 знаков; в книге с записью этого числа было бы около семи тысяч страниц.

Число, получившее обозначение M77232917, представляет собой степень двойки минус 1; показатель степени равен 77 232 917. Предыдущее самое большое известное простое число, открытое в январе 2016 года, было на миллион знаков короче.

M77232917 принадлежит к множеству чисел Мерсенна (Mn =2n−1, где M и n — простые числа), названному в честь французского математика XVII века Марина Мерсенна. Как и все простые числа, числа Мерсенна нацело делятся только на самих себя и на единицу. Новооткрытое число стало 50-м по счету доказанным числом Мерсенна.

Крис Калдуэлл (Chris Caldwell), один из руководителей проекта GIMPS, удивлен, что новое рекордно большое простое число было найдено так скоро. "Обычно искать простые числа — все равно что находить дохлых кошек на дороге: они встречаются редко, и вы не ожидаете найти новую сразу после предыдущей", — объяснил он британской газете The Guardian.

Проект GIMPS использует вычислительные ресурсы компьютеров добровольцев со всего мира, чтобы искать большие простые числа. Во вторник, 26 декабря, компьютер 51-летнего электрика из штата Теннесси Джонатана Пейса, завершая шестидневный марафон вычислений, обнаружил число-кандидат; еще несколько дней ушло на то, чтобы подтвердить, что M77232917 удовлетворяет определению простого числа.

На подтверждение результата у разных компьютеров ушло от 34 до 82 часов. Это первое простое число, вычисленное на компьютере Пейса за 14 лет участия в проекте; за его открытие владелец компьютера получит вознаграждение — три тысячи долларов.

Другим участникам проекта везет больше: например, Кертис Купер, математик из Университета штата Миссури, находил самые большие простые числа четыре раза, в последний раз в 2016 году. Предыдущие 14 самых больших простых чисел также были обнаружены участниками проекта GIMPS.

Напомним, ранее в США назвали самое выдающееся научное открытие года.

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