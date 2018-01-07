Математики похвастались открытием самого большого простого числа

Участники GIMPS (проекта добровольных вычислений по поиску простых чисел Мерсенна), подтвердили открытие нового самого большого простого числа. Привести его здесь невозможно, в десятичной записи оно состоит из 23 249 425 знаков; в книге с записью этого числа было бы около семи тысяч страниц.

Число, получившее обозначение M77232917, представляет собой степень двойки минус 1; показатель степени равен 77 232 917. Предыдущее самое большое известное простое число, открытое в январе 2016 года, было на миллион знаков короче.

M77232917 принадлежит к множеству чисел Мерсенна (Mn =2n−1, где M и n — простые числа), названному в честь французского математика XVII века Марина Мерсенна. Как и все простые числа, числа Мерсенна нацело делятся только на самих себя и на единицу. Новооткрытое число стало 50-м по счету доказанным числом Мерсенна.

Крис Калдуэлл (Chris Caldwell), один из руководителей проекта GIMPS, удивлен, что новое рекордно большое простое число было найдено так скоро. "Обычно искать простые числа — все равно что находить дохлых кошек на дороге: они встречаются редко, и вы не ожидаете найти новую сразу после предыдущей", — объяснил он британской газете The Guardian.

Проект GIMPS использует вычислительные ресурсы компьютеров добровольцев со всего мира, чтобы искать большие простые числа. Во вторник, 26 декабря, компьютер 51-летнего электрика из штата Теннесси Джонатана Пейса, завершая шестидневный марафон вычислений, обнаружил число-кандидат; еще несколько дней ушло на то, чтобы подтвердить, что M77232917 удовлетворяет определению простого числа.

На подтверждение результата у разных компьютеров ушло от 34 до 82 часов. Это первое простое число, вычисленное на компьютере Пейса за 14 лет участия в проекте; за его открытие владелец компьютера получит вознаграждение — три тысячи долларов.

Другим участникам проекта везет больше: например, Кертис Купер, математик из Университета штата Миссури, находил самые большие простые числа четыре раза, в последний раз в 2016 году. Предыдущие 14 самых больших простых чисел также были обнаружены участниками проекта GIMPS.

Напомним, ранее в США назвали самое выдающееся научное открытие года.