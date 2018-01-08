Медики вплотную подошли к получению искусственных сперматозоидов

8 января 2018, 01:58

Миниатюрные органоиды состоят всего лишь из небольшого сгустка искусственно выращенных половых клеток, взвешенного в полужидком геле.

Недавно медики сделали очередной важный шаг к технологии выращивания искусственных сперматозоидов из собственных клеток донора.

Об этом рассказал известный генетик из Кембриджского университета, глава Института Гардона Азим Сурани (Azim Surani), выступивший недавно на ежегодной конференции образовательного фонда Progress.

Стоит вспомнить, что яйцеклетки и стволовые клетки-предшественники сперматозоидов образуются в организме еще до рождения. Первые несколько недель они развиваются по общему пути, и только около восьмой недели после оплодотворения расходятся — для сравнения, у мышей это происходит на 13-й день. По словам Азима Сурани, именно восьминедельный срок является ключевой целью всей этой работы. Достичь ее могут позволить "искусственные тестикулы", которые апробировали ученые под руководством Сурани.

Миниатюрные органоиды состоят всего лишь из небольшого сгустка искусственно выращенных половых клеток, взвешенного в полужидком геле. Правильное сочетание клеток разных типов, которые выделяют соответствующие вещества, обеспечивает предшественникам сперматозоидов правильные условия созревания и благоприятный темп.

Пока что ученым удалось достичь приблизительно четвертой недели развития, но они полны решимости добраться и до восьмой недели. Тем более что авторы продемонстрировали, что в клетках успешно происходит уничтожение эпигенетических маркеров – химических модификаций, "настраивающих" работу генома с учетом условий жизни и опыта родителей. Об этом Азим Сурани и его коллеги обещали подробнее рассказать в статье, уже принятой к публикации одним из журналов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ученые медики сперматазоиды
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять