Медики вплотную подошли к получению искусственных сперматозоидов

Недавно медики сделали очередной важный шаг к технологии выращивания искусственных сперматозоидов из собственных клеток донора.

Об этом рассказал известный генетик из Кембриджского университета, глава Института Гардона Азим Сурани (Azim Surani), выступивший недавно на ежегодной конференции образовательного фонда Progress.

Стоит вспомнить, что яйцеклетки и стволовые клетки-предшественники сперматозоидов образуются в организме еще до рождения. Первые несколько недель они развиваются по общему пути, и только около восьмой недели после оплодотворения расходятся — для сравнения, у мышей это происходит на 13-й день. По словам Азима Сурани, именно восьминедельный срок является ключевой целью всей этой работы. Достичь ее могут позволить "искусственные тестикулы", которые апробировали ученые под руководством Сурани.

Миниатюрные органоиды состоят всего лишь из небольшого сгустка искусственно выращенных половых клеток, взвешенного в полужидком геле. Правильное сочетание клеток разных типов, которые выделяют соответствующие вещества, обеспечивает предшественникам сперматозоидов правильные условия созревания и благоприятный темп.

Пока что ученым удалось достичь приблизительно четвертой недели развития, но они полны решимости добраться и до восьмой недели. Тем более что авторы продемонстрировали, что в клетках успешно происходит уничтожение эпигенетических маркеров – химических модификаций, "настраивающих" работу генома с учетом условий жизни и опыта родителей. Об этом Азим Сурани и его коллеги обещали подробнее рассказать в статье, уже принятой к публикации одним из журналов.