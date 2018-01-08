Стало известно, когда Земля может превратиться в пустыню

Ученые, обсуждая вопрос глобального потепления, пришли к неутешительным выводам: при увеличении температуры на 2 градуса по Цельсию, пустыней станет почти треть поверхности нашей планеты и произойти это может, согласно расчетам, к 2070 году.

Основную угрозу для почвы несет увеличение кислотности компонентов почвы. Процесс приведет к тому, что будет наблюдаться обезвоживание и дегенерация земель. Сельское хозяйство несет значительные убытки, а сокращение растительности уменьшит необходимую переработку концентрации углекислого газа, который приводит к согреванию Земли.

Подобный сценарий обнародовала группа английских и китайских исследователей, представляющих Университет Ист-Англии и Южный университет Шэньчжэнь.

По расчетам ученых, если удастся удержать потепление на уровне 1,5%, последствия не будут губительными. Тогда южная Европа, Африка, прибрежная Австралия, Юго-Восточная Азия, Центральная Америка не подвергнутся изменениям от засухи.

Заметим, именно в этих районах проживает около 20% населения нашей планеты.