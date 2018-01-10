Врач объяснил, почему в космосе рост человека может резко измениться

Российский хирург-ортопед, кардиолог Владимир Хорошев заявил, что сильные изменения в росте людей в космосе возможны, они объясняются особенностями строения позвоночника.

Когда в условиях невесомости нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, то хрящевая ткань межпозвонковых дисков расправляется, и это ведет к изменению, к увеличению роста, а точнее — длины тела, сказал он РИА Новости.

"… У нас позвоночник состоит не только из тел позвонков, которые представляют из себя костную ткань, но и из межпозвонковых дисков, то есть хрящевой ткани", — отметил врач.

По его словам, хрящевая ткань человека очень эластична и подвержена изменениям, в отличие от костной, которая в условиях невесомости не претерпевает практически никаких изменений.

Напомним, японский астронавт Норишиге Канаи сообщил, что за три недели пребывания на Международной космической станции вырос на девять сантиметров. Ранее ученые рассказали, как черные дыры формируют новые звезды.