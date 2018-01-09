Не попал на орбиту Земли. Американский разведывательный спутник потерян — западные СМИ

Американский разведывательный спутник Zuma, который был запущен в штате Флорида с мыса Канаверал на ракете Falcon 9 космической компании SpaceX, не вышел на орбиту Земли.

Аппарат считается полностью потерянным, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, которое опирается на слова на двух источников.

По словам собеседников, спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты, он разрушился в космосе или разбился при падении в океан. Источники сообщили, что аппарат уже "списали с баланса", инцидент расследуют.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил, что компания не комментирует миссии такого рода, однако "пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировала нормально". Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, написала, что спутник стоил несколько миллиардов долларов.

Напомним, в США SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma вечером 7 января, его назначение держится в секрете. Спутник был построен для правительства Штатов.