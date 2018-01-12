Порносайты подвели итоги 2017-го: названы самые популярные запросы

В 2017-м году на самом популярном порносайте в мире Pornhub и на третьем по популярности — xHamster — увеличилось количество женщин-посетительниц.

На первом ресурсе самым популярным запросом стало "порно для женщин", там же искали порно-пародию на мультсериал Rick and Morty и откровенные видео со спиннерами, пишет Mashable со ссылкой на отчеты сайтов.

В прошлом году Pornhub посетили 28,5 миллиарда человек, "порно для женщин" по сравнению с 2016-м стали искать на 1400% чаще. Доля пользователей-женщин, ищущих эту категорию, выросла на 359%.

По данным xHamster, в 2017 году число женщин, воспользовавшихся ресурсом, увеличилось на 2,4%. Наибольший рост посещаемости — на 23% — замечен среди жительниц Южной Африки, а самый большой отрицательный результат показали китаянки — на 28% меньше заходили на ресурс. В целом женщины составляют 26% от общего числа пользователей порносайта.

Ранее сообщалось, что в Индии неврологи разработали приложение для борьбы с порнозависимостью — "Хар Хар Махадев", оно названо в честь мантры, посвященной сражающемуся со злом богу Шиве.