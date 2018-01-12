В NASA рассказали о следах живого существа на Марсе

На Марсе камеры Curiosity зафиксировали странные структуры, которые могут иметь биологическое происхождение.

Первоначально их разглядели на черно-белых фотографиях навигационных камер. Но команда проекта посчитала находку настолько интересной, что дала роверу, который сейчас взбирается на хребет Веры Рубин, команду вернуться в точку съемки и запечатлеть загадочные объекты с помощью цветной камеры MAHLI на механической "руке" аппарата.

Находка имеет вид "палочек" толщиной 1–2 миллиметра и длиной до пяти миллиметров. Разумеется, такие "следы" слишком велики для бактерий. Если это все же следы жизни, то это следы жизни макроскопической. На Земле так выглядят окаменелые норы доисторических червей.

Специалисты NASA не исключают биологического происхождения находки.

Есть, однако, и более приземлённая версия. "Трубочки" могут оказаться конкрециями – минеральными структурами, возникающими без участия жизни.

Можно ли выяснить, какая из версий справедлива? Это сложный вопрос. "Кьюриосити" оснащён разнообразной аппаратурой для химического анализа грунта, например, комплексом инструментов ChemCam и рентгеновским спектрометром APXS. Но определить, имеют ли образцы биологическое происхождение – непростая задача даже для полноценных земных лабораторий. Часто для этого требуется тонкий анализ соотношения изотопов. Напомним, что и древнейшие известные окаменелости на Земле скептики долго называли "минералами странной формы", и точка в этом споре была поставлена совсем недавно.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда на Марсе может родиться первый человек.