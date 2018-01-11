В Google предупредили украинских пользователей о закрытии популярного сервиса

Пользователям Google Диск в Украине начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается.

Как сообщается на официальном блоге компании, поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря прошлого года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт.

Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.

Впрочем, Google, тут же готовится предложить пользователям замену:

Для частных пользователей будет доступен Backup and Sync — по сути, обновленная версия Диска, но с дополнительными возможностями;

Корпоративным пользователям предложат Drive File Stream — более комплексное и удобное "облачное" решение. Но полноценно его использование возможно будет только при платной подписке.

Напомним, ранее в Google назвали самые популярные запросы украинцев в 2017 году.