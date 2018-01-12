Основатель Facebook заявил о новшествах в ленте для удобства общения

Основатель Facebook Марк Цукенберг заявил, что соцсеть изменит принципы наполнения новостной ленты с целью включить в нее больше записей от друзей пользователя.

"Недавно мы получили обратную связь от нашего сообщества о том, что публикации от компаний, брендов и медиа вытесняют личные моменты, которые сближают нас друг с другом", — рассказал он на своей странице в Сети.

Цукенберг отметил, что создатели соцсети чувствуют ответственность за то, чтобы пользователи не просто развлекались. А чтобы соцсеть делала все для благополучия людей.

В связи с этим, компания провела исследование, которое показало, что использование соцсетей для общения с близкими положительно влияет на самочувствие людей.

"Мы можем чувствовать себя более связанными и менее одинокими, и это соотносится с ощущением счастья и здоровья. С другой стороны, пассивно читать статьи или смотреть видео — даже если они интересны или информативны — может быть не так хорошо", — отметил Цукерберг.

На основе этих выводов, Цукерберг решил внести изменения в алгоритм формирования ленты Facebook.

"Когда эти изменения заработают, вы будете видеть меньше публичного контента, например, публикаций от компаний, брендов и СМИ. Публичный контент, который вы видите, будет стандартизирован — это должно способствовать содержательному взаимодействию людей", — считает Цукерберг.

Он также уверен, что после внедрения изменений пользователи станут проводить в соцсети меньше времени. Однако, эти изменения будут более полезным для жизни пользователей и функционирования самой соцсети в долгосрочной перспективе.