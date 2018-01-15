В NASA показали красочные "пояса" Юпитера, фото

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию красочных закрученных облачных "поясов" Юпитера, заснятых автоматической межпланетной станцией "Юнона".

Снимок был сделан 16 декабря, когда аппарат находилась на расстоянии 13,6 тысяч километров от вершин облаков планеты, говорится на сайте агентства.

На фото можно увидеть цепочки из облаков, которые опоясывают южный полюс планеты.

Ранее в NASA сообщили, что в Пуэрто-Рико в обсерватории Аресибо были сделаны снимки потенциально опасного для Земли астероида — 3200 Phaethon — и показали его фото.