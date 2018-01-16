Японские ученые создали читающий мысли искусственный интеллект: видео

В Японии группа исследователей закончила создание искусственного интеллекта (ИИ), способного читать мозговые волны человека и отображать их на дисплее компьютера.

По информации ученых, ИИ вполне способен понять и воспроизвести изображение, которое видит обычный человек с помощью анализа мозговых волн, сообщает портал The Next Web.

К примеру, если человек смотрит на изображение буквы "А", то робот способен отобразить нечеткий силуэт буквы на экране. Воспроизводить качественную картинку ИИ не умеет.

На что, чтобы обучить его ученым потребовалось около 10 недель. На протяжении всего этого срока они показывали изображения людям и записывали их мозговые волны. Затем они забирали изображения и просили испытываемых воспроизводить мысленно изображение и снова записывали результат. Сразу после этого, ученые научили искусственный интеллект расшифровывать эти данные – ради того, чтобы увидеть, о чем думает человек.

Напомним, ранее был опубликован топ-5 самых ожидаемых достижений науки-2018.