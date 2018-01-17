Ученые вплотную приблизились к универсальному переводчику с собачьего языка

В США зоолог Кон Слободчикофф заявил о том, что универсальный переводчик с собачьего языка, над которым он усердно работает, станет доступным уже через 10 лет.

Профессор изучил тысячи часов лая, рычания, воя собак, а также видеозаписей поведения четвероногих и с помощью искусственного интеллекта пытается определить точное значение каждого сигнала. Он надеется, что самообучающаяся машина вскоре сможет перевести даже виляние хвостом или тихое рычание питомца.

Ученый из университета Аризоны потратил большую часть жизни, изучая сложную систему сигналов луговых собачек. Эти обитатели прерий, отдаленно напоминающие сурков, общаются с друг другом с помощью особого языка. Они способны передать развернутые инструкции и посылают сородичам подробные сообщения. Умные грызуны, предупреждая собратьев об опасности, способны описать размер хищника и его окрас.

"Если мы смогли расшифровать язык луговых собачек, то понять язык собак и кошек и вовсе не составит труда", — утверждает профессор.

Напомним, ранее ученые выяснили, кто умнее — собаки или кошки.