В Сети эксперты нашли угрозу данным любителей объемного порно

Эксперты британской фирмы Digital Interruption, специализирующейся на защите данных, нашли баг в приложении SinVR, предназначенном для просмотра порно-роликов в очках виртуальной реальности.

При проверке аналитики заметили возможность увидеть список всех пользователей сервиса, сообщает портал Gizmodo.

Эксперты нашли в приложении скрытую функцию downloadallcustomers, которая разрешает загрузить на устройство список всех любителей объемного видео для взрослых.

Сейчас сервис состоит из данных 19 тысяч пользователей, включая их имена, адреса электронной почты и названий используемых гаджетов. Компания уже устранила обнаруженный баг.

Ранее стало известно, что в 2017-м году на самом популярном порносайте в мире Pornhub и на третьем по популярности — xHamster — увеличилось количество женщин-посетительниц. На первом ресурсе самым популярным запросом стало "порно для женщин".