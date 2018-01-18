Покорил Голливуд: легендарный украинский самолет сняли в сериале. Видео

Крупнейший украинский транспортный самолет "Руслан" сняли в новом эпизоде американского сериала "Мегамашины".

Покорить Голливуд удалось самолету Ан124-100, сообщает государственное предприятие "Антонов" на своей странице в Facebook.

"В новом выпуске "Mega Machines: The world's Strongest Plane" главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно", - сказано в сообщении.

В концерне "Антонов" подчеркнули, что американцы были удивлены мощностью "Руслана", который смог перевезти одновременно три вертолета Apache.

Напомним, ранее "Антонов" представил на выставке Dubai Air Show в ОАЭ два транспортных самолета — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.