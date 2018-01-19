Из-за мощной вспышки на Солнце Землю накроет магнитная буря

В четверг утром, 18 января, на Солнце произошла мощная вспышка, уже 19 числа она даст о себе знать на Земле — планету накроет магнитная буря.

Буря будет продолжаться три дня, пишет ТСН со ссылкой на ученых.

По словам доктора физико-математических наук Всеволода Лозицкого, вспышки на светиле разрушают спокойный режим жизни человека: создают дискомфор и даже приводят к общественным потрясениям.

Врач-терапевт Виктория Форосенко сказала, что часть ее пациентов чувствует изменения в геомагнитном поле заранее — люди жалуются на слабость, беспокойство, раздраженность, рассеянность, головную и сердечную боль, скачки артериального давления.

"Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", — посоветовала медик.

Также ученые сообщили, что Солнце сейчас находится на минимуме своего 11-летнего цикла, поэтому ближайшие три года ни мощные взрывы, ни действительно сильные бури не ожидаются.

Напомним, в августе в США наблюдали полное затмение Солнца (его назвали "великим американским затмением") — тень от Луны прошла над территорией страны с Запада на Восток.