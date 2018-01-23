Электроскутеры стремятся к Олимпу транспортной индустрии: 5 преимуществ "чудо-байков"

Рынок транспортных средств не перестает удивлять целевые аудитории необычными и интересными новинками. Едва потребители успели привыкнуть к популярности мини-сигвеев и гироскутеров, как современные производители подкинули им новую пищу для обсуждений и размышлений. Роль последней сыграли электроскутеры – оригинальные средства передвижения, выполняющие свои функции благодаря электрическому двигателю и, соответственно, специальному аккумулятору. Они сразу же спровоцировали сотни дискуссий, привлекли внимание широких масс, оживили скептиков и порадовали энтузиастов.

Многие члены дорожного движения восприняли электроскутеры с некой опаской, ведь неизвестно, какие сюрпризы стоит ожидать от ранее невиданного транспортного средства и чем чревато его масовое появление на оживленных участках трасс. Впрочем, все страхи оказались напрасными – за время своего существования электроскутеры зарекомендовали себя как надежный, выносливый и экономичный вид транспорта. Какими еще преимуществами обладают эти "чудо-байки"?

1. Стоимость. Электроскутеры – это один из самых доступных видов городского (и не только) транспорта. Они гораздо дешевле автомобилей, мотоциклов, мопедов и даже некоторых брендовых велосипедов.

2. Экологичность. Еще один плюс электроскутеров – это то, что они не совершают вредоносных выбросов в атмосферу.

3. Скорость передвижения. Существует мнение, что электроскутеры пока еще недалеко "уехали" от обычных пеших прогулок. К большому счастью, рационального зерна в этой теории нет – на самом деле, даже бюджетные модели способны развивать скорость свыше 20-25 километров в час.

4. Легкость в эксплуатации. Электроскутеры достаточно просты в управлении, маневренны и "послушны". К тому же, они не требуют регулярного техобслуживания и при соблюдении рекомендаций производителя способны проработать долгие годы.

5. Выносливость. Необычное транспортное средство можно использовать для преодоления больших расстояний (одного заряда аккумулятора достаточно примерно на 100-110 км), а также транспортировки грузов (максимальная грузоподъемность электроскутера – 200 кг).

Специалисты пророчат электроскутерам большое будущее – и не удивительно, ведь они, что называется, оказались в нужном месте в нужное время. На пике популярности экологичных средств передвижения производители электрических чудо-устройств имеют все шансы покорить транспортный Олимп.