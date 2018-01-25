Google создал дудл ко дню рождения Вирджинии Вулф

В четверг, 25 января, исполнилось 136 лет со дня рождения британской писательницы и литературного критика Вирджинию Вулф (Аделина Вирджиния Стивен).

Крупнейший интернет-поисковик Google, принадлежащий одноименной американской корпорации, посвятил литератору свой дудл.

Вирджинию Вулф родилась в Лондоне 25 января 1882 года, она стала ведущей фигурой модернистской литературы первой половины XX века и одной из центральных фигур феминизма в 1970-х годах.

Ее считают одной из лучших романисток прошлого века и главным новатором английского языка. В своих работах она экспериментировала с потоком сознания и выделяла не только психологический, но и эмоциональный компонент в поведении главных героев. Романы автора были переведены на 50 языков.

Писательница страдала от сильных приступов психической болезни на протяжении всей своей жизни и покончила с собой в 1941 году — утопилась в реке в 59 лет.

Напомним, 22 января Google посвятил дудл легендарному сценаристу, режиссеру, теоретику кино и педагогу Сергею Эйзенштейну, родившемуся в этот день 120 лет назад — в 1898-м году.