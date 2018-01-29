Переселяемся на Марс. Стало известно, когда появится первый город на красной планете

Первые человеческие поселения на Красной планете будут возведены уже через 30 лет благодаря тому, что учёные преуспели в выращивании различных растений в условиях равных, или приближённых к марсианским и лунным.

Официальные представители Европейского космического агентства посадили разнообразные растения на грядки, сооруженные из инопланетной почвы с помощью проб грунта, взятых с Марса и Луны. В результате, специалистам удалось собрать первые урожаи календулы, которые взошли на грунте, взятом со спутника Земли, а также урожай редиса, помидоров, а также гороха на "марсианских" грядках.

По мнению ученых, данные эксперименты были организованы в условиях, лишь отдалённо приближенных к естественной среде Луны и Марса, так как чистый грунт с земного спутника и Красной планеты не подходит для выращивания земных растений. Эксперты заявили, что взяв с собой достаточно земных бактерий, колонизаторы Марса уже через 30 лет будут способны создать там первые поселения.

Напомним, ранее ученые сказали, когда на Марсе может родиться первый человек.