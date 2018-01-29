Впервые за 150 лет. Лунное затмение, суперлуние и голубая Луна совпадут 31 января

В среду, 31 января, жители Земли смогут наблюдать первое в 2018 году лунное затмение, которое совпадет с еще двумя природными явлениями — суперлунием и голубой Луной.

Сразу три астрономических явления совпадут в последний день января впервые за 150 лет.

"Голубое кровавое суперлуние" произойдет на рассвете: во время полного лунного затмения Луна окажется в тени Земли.

В то же время голубой Луной называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц, а суперлуние — это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Во время затмения Луна будет находиться в тени Земли, при этом ее диск будет постепенно окрашиваться из белого в оранжевый или красный цвета. Такое окрашивание получается из-за того, что на Луну в это время падает свет, прошедший через земную атмосферу и испытавший в ней неравномерное по спектру поглощение.

Такая конфигурация Солнца, Луны и Земли будет наблюдаться лишь в течение одного часа и 16 минут, и наблюдатели, находящиеся на территориях Среднего Востока, Азии, России, Австралии и Новой Зеландии, увидят это событие в вечерние часы, в то время, когда Луна будет вставать над горизонтом.

Для того, чтобы посмотреть лунное затмение, в отличии от солнечного, не нужны защитные очки.

По отдельности эти лунные явления не являются чем-то необычным, но редко встречаются все три одновременно.

Последний раз подобное произошло в Северной Америке 31 марта в 1866 году. Голубая Луна, суперлуние и лунное затмение совпали одновременно также 30 декабря в 1982 году, но только для Восточного полушария. Из-за часовых поясов полная Луна не являлась голубой для Северной Америки.

Отметим также, что в следующий раз эти лунные явления совпадут 31 декабря 2028 года.

Напомним, 3 декабря жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигала наибольших видимых размеров за 2017 год.