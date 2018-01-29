Популярные гаджеты "раскрыли" секретные военные базы США по всему миру

Компания Strava, производящая фитнес-браслеты и управляющая соответствующим мобильным приложением, опубликовала карту мира с отмеченными пользователями.

Соответственно, оказались рассекречены сведения о местонахождении и укомплектовании военных баз вооруженных сил сразу нескольких стран, сообщает британское издание The Guardian.

В демо-режиме карта заработала была в ноябре прошлого года. Для ее составления использовались сведения, полученные с 3 млрд фитнес-браслетов, смартфонов и прочих гаджетов.

Как заявил аналитик "Объединенного института анализа конфликтов" Нейтен Рузер, на карте Strava "ясно видно положение на карте и структура американских баз".

В Пентагоне (Министерстве обороны США) уже начали отработку этой информации. В частности, представитель ведомства майор Одрисия Харрис заявила: "Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Путин хочет создать военную базу на Красном море.