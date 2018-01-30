Илон Маск запустит в продажу огнеметы на случай зомби-апокалипсиса: видео

Компания The Boring Company, принадлежащая известного бизнесмену-инноватору Илону Маску, готовится к массовому выпуску самых безопасных огнеметов нового поколения.

Как сообщает портал Тechcrunch, компания уже получила более 2 тысяч заказов.

Один такой огнемет будет продаваться в розницу за 500 долларов США.

Сам Илон Маск писал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, что его огнеметы "спасут от зомби-апокалипсиса".

"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели огнемет. Работает против орды нечисти или мы вернем деньги!", -видимо, полушутя-полусерьезно написал коммерсант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Илон Макс сходил на секс-вечеринку с наркотиками и принял ее за карнавал.