Из-за полнолуния Землю накроют мощные магнитные бури

В среду, 31 января, будет полнолуние, оно вызовет на Земле мощные магнитные бури, которые могут спровоцировать сильную головную боль и резкие перепады давления.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью, вовремя обращаться к врачу в случае необходимости, пишет ТСН со ссылкой на метеорологов и медиков.

По данным издания, в дни магнитных бурь врачи советуют придерживаться правильного режима дня, спать не менее восьми часов в сутки, сбалансировано и регулярно питаться, избегать употребления острых блюд и алкоголя, сократить употребление сладкого, отложить изнурительные тренировки.

Ранее сообщалось, что 31 января жители Земли смогут наблюдать первое в 2018 году лунное затмение, которое совпадет с еще двумя природными явлениями — Суперлунием и голубой Луной.