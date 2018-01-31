Три мобильных оператора раскупили частоты для 4G в Украине

Три ведущие операторы мобильной связи в Украине – "Киевстар", Vodafone и lifecell — приобрели частоты для развития связи нового поколения – 4G.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) выставила на продажу семь лотов, пишет УНИАН.

Так, по результатам торгов "с голоса" оператор мобильной связи lifecell выиграл первый и второй лоты по цене 601,6 миллиона гривень и 307,65 миллиона гривень при стартовых 572 миллионах гривень и 293 миллионах гривень соответственно.

Оператор мобильной связи "Киевстар" выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 миллиона гривень, а также пятый лот с ценой 303,3 миллиона гривень при стартовой цене 286 миллионов гривень.

Оператор мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 миллионов гривень при начальной стоимости 286 миллионов гривень, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 миллионов гривень.

Таким образом в бюджет от операторов должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.