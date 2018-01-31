Коридор затмений: чего опасаться с 31 января по 15 февраля

С 31 января по 15 февраля— "коридор затмений" и особенно напряженное время в феврале. Нас ожидают полное лунное затмение 31.01.2018 в 15:30 по киевскому времени на 11° Льва и частичное солнечное затмение 15.02.2018 в 22:52 по киевскому времени на 27° Водолея. Затмения являются точками концентрации планетных энергий и проводниками перемен. Они закладывают программу развития на последующие месяцы и даже годы.

Лунное затмение является особенно мощным полнолунием. "Кровавая Луна" 31 января призывает взять в свои руки управление судьбой и оценить планы на предстоящий год. Основные темы этого затмения - любовь и творчество. Это касается не только внешних обстоятельств, но и вашей личности. Необходимо найти баланс между любовью и дружбой, а также заняться самовыражением.

В день лунного затмения легко освободиться от прошлого. Это хороший день для медитации, а также для того, чтобы выявить подсознательные страхи и осознать то, что беспокоит. Это поможет избавиться от ненужного багажа. В дни, близкие к 31января возможны события, которые помогут лучше понять, что нужно сделать и что изменить.

Если день рождения человека выпадает на лунное затмение, то в следующие 12 месяцев надо тщательно следить за здоровьем, быть крайне внимательным по отношению к родственникам и семье. В лунное затмение следует избавляться от вредных привычек и пороков: бросать курить, употреблять алкоголь и наркотики, освобождаться от психологических зависимостей .В противном случае вредные привычки и нездоровые привязанности в ближайший год принесут большие проблемы.

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Солнечное затмение 15 февраля знаменует собой важный поворотный момент, призывая порвать со старым и смело вступить в новую фазу жизни. Очень важно в 1-ый лунный день во время Солнечного затмения определить и записать свои цели. Используйте потенциал затмения, чтобы заложить свою личную программу.

Если день рождения человека совпал с солнечным затмением (плюс-минус три дня), то в ближайшее время его ждут серьёзные изменения. Внимание человека весь год будет приковано к собственной личности, вопросам самореализации. Год может стать фатальным. С одной стороны, есть риск столкнуться с грузом накопленных вопросов, с другой- затмение способно ускорить их разрешение.

В момент солнечного затмения человек способен избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей.

Рождение в момент солнечного или лунного затмения говорит об особой судьбе человека, о том, что ему предстоит решать важные жизненные задачи. И уклониться от этого ему не удастся, так как ситуация затмения предполагает, что у человека практически отсутствует свобода выбора. Очень важно таким людям чётко следовать своей космической программе. Если человек выберет негативный путь, в его жизни вероятны серьёзные проблемы.

Рождённым в солнечное затмение нужно помнить, что у них особая миссия и цена их ошибок слишком велика.

Промежуток между двумя затмениями называют "коридором затмений". В "коридоре затмений" фактор фатальности увеличивается, события могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18 лет жизни. Все, что случается в этот период, уже нельзя изменить и каждый получает то, что заслуживает.

В "коридоре затмений" необходимо следить за происходящим в своей жизни и прислушиваться к своей интуиции. Ключевое значение будет иметь наше отношение к происходящему. Негативное отношение усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности.

В полосу затмений резко возрастает количество юридических споров и открытых конфликтов, поэтому не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения. Важно отметить, что особенно это важно для тех, кто решил переехать, заключить брак, сменить работу, страну или участвует в создании предприятий .В период с 31 января по 15 февраля следует проявлять осторожность, важные встречи желательно перенести. Если в это время уволиться с работы, то новое место придется искать очень долго.

Лучше воздержаться вкладывать деньги в какие-либо проекты, а также дорогостоящие приобретения. Возможны кризисы и неожиданные потери. Желательно в это время накапливать средства и отдавать долги.Стоит быть особо внимательными ко всему, что происходит с вами и вашими близкими.

Необходимо набраться терпения и постараться не попасть под негативное влияние периода, когда будет усиливаться желание принять радикальные решения во всем , что касается взаимоотношений; финансов, а также стремление сделать все по своему; прибегая к рискованным авантюрам

Эмоции нестабильны, а логика может проявить себя со значительным опозданием. Хотите порвать отношения навсегда – поссорьтесь в "коридоре затмений". Впоследствии такие отношения практически невозможно восстановить. Поэтому те, кто склонен к импульсивности, необдуманным поступкам, хватаясь за любую возможность наверстать упущенное, постарайтесь поберечь себя и своих близких. Лучше откажитесь от своей привычки контролировать других и управлять ими.

Те, кто мыслит нестандартно, кто против или не согласен с устоявшимся мнением, могут ощутить на себе нетерпимость окружения - вплоть до преследования. Особенно ярко проявятся негативные тенденции во властных структурах. Для многих людей в настоящее время это очень актуально.

Желательно в этом периоде избавиться от всего, что вам мешает, в том числе и от пристрастий и зависимостей. Очень важно освободиться от старых привычек, моделей поведения, проблемных отношений и всяческих предрассудков. Будьте великодушны и тактичны с теми, чьи пути и взгляды расходятся с вашими. Выражайте любовь, уважение и благодарность за совместный опыт. Прощайте друзьям, недругам и самим себе.

Фактор важности событий с 31 января по 15 февраля увеличивается в несколько раз, поэтому прежде чем что-либо начать, необходимо хорошо подумать - что тем или иным действием вы привлечете в свою жизнь? Насколько вам и вашим близким это нужно в данный момент? Следуйте за своей интуицией. Предпринимайте только то, в чем вы уверенны.

Сохраняйте спокойствие и подходите с полной осознанностью к решению любых задачи и ситуаций, постоянно помня о том, что в это самое время закладывается тот "фундамент", на котором будет строиться ваша новая жизнь. Вопросы, появляющиеся в это время, должна заставлять вас действовать и предпринимать конкретные шаги в выбранном вами направлении.

Следите за качеством питания: в "коридоре затмений" повышена склонность к интоксикациям и отравлениям. В медицинском аспекте неблагоприятному влиянию подвержены глаза, уши и голова. Не перенапрягайте органы зрения, старайтесь не переохлаждаться и избегайте сквозняков. Возможно ухудшение состояния здоровья у людей с хроническими заболеваниями или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В период между затмениями позвольте себе полноценный отдых и оздоровительные процедуры, постарайтесь находиться в приятном и обязательно знакомом обществе. В течение всего периода очень актуальными и важными являются медитация и различные духовные практики.

Помните, что все события, которые происходят в "коридоре затмений" будут очень сильно влиять на вашу жизнь. Будьте мудрыми и старайтесь гармонизировать окружающую обстановку.

Людмила Савина, нумеролог