Потерянный во Вселенной. NASA нашли спутник спустя 13 лет

Сотрудники NASA отыскали в космосе спутник IMAGE, который на протяжении 13 лет самостоятельно передвигался по просторам Вселенной.

Он был запущен для получения первых комплексных изображений атмосферной плазмы, сообщает NASA на официальном сайте.

Первую задачу космический аппарат совершил в 2002 году, а с 2005 года не выходил на связь с Землей. Ученые надеялись увидеть его после затмения в 2007 году, но безрезультатно. Обнаружил IMAGE в январе нынешнего года астроном-любитель во время наблюдений за ночным небом.

Ученые NASA на протяжении нескольких недель не могли подтвердить факт появления в поле зрения спутника IMAGE, поскольку данный тип оборудования и операционной системы уже давно не используется космическим агентством.

Точные телеметрические данные удалось собрать Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. Сейчас в NASA анализируют данные. Эта работа позволит получить информацию о состоянии аппарата, а также систематизировать собранные спутником за многие годы факты.

Напомним, ранее камеры Curiosity космического агентства зафиксировали на планете Марс загадочные структуры, которые могут иметь биологическое происхождение.