В Британии родился пятиногий ягненок-мутант, опубликовано фото

На ферме в северной части Великобритании родился ягненок с пятью копытами.

Изначально животное выращивалось на убой, однако хозяйка решила оставить его в качестве питомца, пишет The Northern Echo.

Владелица животного сомневалась в том, что пятиногое существо выживет, но дала ему кличку Hope (Надежда, — ред.).

Ягненок имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.