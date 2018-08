Маск сказал, во сколько SpaceX обошлась разработка ракеты Falcon Heavy

Основатель американской компании SpaceX, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск заявил, что разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy стоила примерно 500 млн долларов.

Введение в строй ракеты может породить новый класс спутников, рассказал управленец на пресс-конференции, посвященной ее запуску, пишет Newsru.com.

Президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил SpaceX и ее основателя с успешным запуском Falcon Heavy.

"Этот успех, наряду с успехами коммерческих пусков NASA и его международных партнеров, продолжает демонстрировать американскую изобретательность в ее лучших проявлениях!", — написал глава государства.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA's commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK