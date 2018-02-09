Спутник по имени Tesla. Электрокар Маска в космосе приобрел новый статус

Космическое командование ВВС США добавило запущенный 6 февраля в космос электрокар Tesla Roadster в каталог спутников.

Созданный Илоном Маском автомобиль внесен в каталог под номером 43205. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter.

"Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", – заявили в космическом командовании.

В ВВС США отметили, что пока электрокар находится на орбите планеты Земля, они могут отслеживать его с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты в космосе.

Как ранее сообщалось, электромобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, будет находиться на орбите несколько сотен миллионов лет.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.