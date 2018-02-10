Чтобы лучше летали. Ученые хотят покрыть крылья самолетов чешуей акульих плавников

Для улучшения аэродинамики самолетов ученые-физики предложили покрывать поверхность крыльев небольшими чешуйками, напоминающими по форме геометрию чешуи акулы.

С помощью таких элементов можно повысить отношение подъемной силы к силе аэродинамического сопротивления при небольших углах атаки более, чем в 4 раза, пишут в Journal of the Royal Society Interface.

Изменение геометрии крыла самолета — один из способов улучшить его аэродинамические характеристики; в частности, это позволяет уменьшить силу сопротивления воздуха и увеличить подъемную силу. К нужному эффекту может привести как использование дополнительных элементов, таких как закрылки и законцовки, так и модификация геометрии поверхности крыла.

Такие изменения не требуют дополнительных источников энергии и улучшают аэродинамику крыла только за счет взаимодействия потока воздуха с поверхностью крыла. Как правило, такие аэродинамические элементы основаны на изменении направления воздушных потоков и формировании в них небольших вихрей.

Американские ученые под руководством Джорджа Лаудера (George V. Lauder) из Гарвардского университета предложили использовать для снижения аэродинамического сопротивления зубчатые чешуйки, аналогичные тем, которые покрывают кожу акул. Проанализировав фотографии чешуек, ученые построили трехмерную модель и напечатали искусственные элементы аналогичной формы из фотополимера на 3d-принтере.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарный украинский самолет покорил Голливуд.