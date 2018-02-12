NASA показало фото пейзажей космоса, сделанное в миллиардах километров от Земли

Межпланетная станция New Horizons сфотографировала космические объекты с рекордно удаленной от Земли точки.

Такая информация опубликована в разделе миссии на сайте NASA.

В момент съемки аппарат находился в 6,12 млрд километров от Земли. На полученных снимках - два объекта пояса Койпера, 2012 HZ84 и 2012 HE85. Пояс Койпера расположен за орбитой Нептуна и состоит из малых тел, которые включают в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет.

К слову, New Horizons была запущена NASA двенадцать лет назад ради изучения Плутона. Аппарат улетел с Земли с самой большой изо всех космических аппаратов скоростью - 16,26 километра в секунду на момент выключения двигателей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что телескоп NASA масштабно показал туманность Ориона.