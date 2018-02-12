Новый способ преодоления бесплодия. Яйцеклетку вырастили вне женского организма

Ученые Эдинбургского университета впервые вырастили в лабораторных условиях яйцеклетку, которая способна существовать за пределами организма женщины.

Разработки продолжались на протяжении 30 лет, сообщает The Independent.

Исследованием занимаются специалисты под руководством профессора Эвелин Тайлер. Сейчас выращенные яйцеклетки находятся в завершающей стадии созревания. Изначально ученые проводили аналогичные опыты на животных.

Исследователи использовали фрагменты тканей яичников 10 женщин в возрасте от 25 до 39 лет, которые рожали с помощью кесарева сечения. Они выяснили в процессе работы, что женщины рождаются с незрелыми яйцеклетками, которые содержатся в клетках фолликула яичника, но только некоторые из них высвобождаются в течение жизни женщины. На финальной стадии разработок удалось вырастить 54 яйцеклетки, из которых лишь 9 могут перерасти в здоровый эмбрион после оплодотворения.

"Если нам теперь удастся доказать, что эти яйцеклетки могут эффективно оплодотворяться, появится много способов в будущем преодолеть проблему бесплодия", поделилась подробностями Тайлер.

Теперь ученые Эдинбургского университета занимаются разработкой последующих этапов оплодотворения и анализируют, насколько здоровым может быть эмбрион, выращенный в такой "внешней" яйцеклетке.

"Если честно, мы не уверены, что все получится, по крайней мере сейчас. Нам нужно много поработать, особенно в вопросах безопасности для здоровья", - добавила Тайлер.

Результаты своих экспериментов ученые планируют испробовать на женщинах, перенесших химио- или радиотерапию, а также на тех, кто хочет родить в период менопаузы.

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