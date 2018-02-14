Одна таблетка и здоров. В Японии разработали препарат для борьбы с гриппом за сутки

Японская фармацевтическая компания Shionogi готовит к выпуску препарат, способный уничтожить вирус гриппа в организме человека в течение 24 часов.

В современной медицине данному лекарственному средству аналогов нет. О разработке сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на портал ScienceAlert.

Разработчики дали новому препарату название балоксавир марбоксил (baloxavir marboxil). По словам создателей средства, для борьбы с вирусами пациенту хватит всего одной дозы препарата. Это выгодно отличает его от других лекарств против гриппа: например, рекомендуемый курс осельтамивира (распространенное торговое название - "Тамифлю") длится пять дней, пациент принимает по две дозы в день. Это не только вопрос комфорта пациента: известно, что неоконченный курс приема лекарства может способствовать развитию устойчивости вируса к препарату.

Балоксавир марбоксил относится к классу ингибиторов эндонуклеаз: он подавляет активность белков эндонуклеаз, помогающих вирусам размножаться в клетках организма.

В январе 2018 года завершилась третья фаза клинических исследований нового лекарства на добровольцах, больных гриппом. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило производство препарата в начале февраля 2018 года. Компания-производитель ожидает официального разрешения в марте. Если министерство выдаст разрешение, первую партию препарата планируют выпустить в мае 2018 года.

Как сообщалось ранее, американские ученые уверяют, что бороться с новым гриппом Aussie flu или по-научному H3N2, появившийся на территории Австралии, можно с помощью страстного секса.