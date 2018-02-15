"Зловещие планы из открытого космоса". Ученые рассказали, какую опасность несут "послания инопланетян"

Объединенная группа астрономов, представляющих Германию и США, заявила − инопланетные послания после получения необходимо уничтожать и не пытаться расшифровывать.

Препринт-версия результатов их исследования была опубликована на портал Аrxiv.

Астрономы полагают, что нынешний уровень научно-технического развития человечества не способен выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для всех людей на планете.

Исследователи полагают − отказаться от чтения посланий инопланетян стоит в любом случае, поскольку никак нельзя быть уверенным в том, что их не прислали представители злых и воинственных цивилизаций.

Астрономы выделили также два основных типа опасных текстовых сообщений от инопланетян. К примеру, фраза "завтра мы превратим ваше Солнце в сверхновую звезду", вызовет панику на Земле вне зависимости от достоверности. В других случаях, инопланетяне могут прислать тексты большого объема, которые окажут деморализующее влияние на человеческую культуру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уфологи создали "карту вторжений инопланетян на Землю".