Астрологи предвещают положительную энергетику. Земляне увидят первое в 2018 году солнечное затмение

В четверг, 15 февраля, произойдет очередное солнечное затмение. Однако его можно увидеть только на юге Америки и в Антарктиде.

В то же время из-за затмения изменение самочувствия почувствует весь мир, сообщает ТСН.

Астрологи предвещают положительную энергетику на три дня. Говорят, в голову идти хорошие идеи, которые лучше записывать.

Минус астрономического явления только в том, что даже от хороших мыслей может болеть голова.

Напомним, ранее жители Земли впервые за 150 лет наблюдали три астрономических явления — лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.