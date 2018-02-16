Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Маск рассказал о фатальной ошибке инженеров

Инженеры допустили ошибку с объемами топлива для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая привела к неудаче при попытке совершения управляемого спуска первой ступени ракеты, заявил глава компании SpaceX Илон Маск.

"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. Решение этой проблемы очевидно", — написал Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей Twitter.

Судя по всему, под "очевидным решением" Маск имеет в виду увеличение количества топлива, пишет Space.com.

Тем не менее, Маск подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться".

Он также рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы. Будущий корабль-платформа для посадки космических ракет получит название A Shortfall of Gravitas. Она будет служить посадочной площадкой в Атлантическом океане для двух ракет-ускорителей Falcon Heavy.

Следующий запуск компании SpaceX запланирован на 17 февраля. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту испанский разведывательный спутник Paz, в качестве дополнительной нагрузки в космос отправятся аппараты Microsat-2a и Microsat-2b, созданные в рамках проекта Starlink. Это программа призвана обеспечить доступ в интернет для всего мира через сеть небольших спутников.

Напомним, ранее Маск сообщил, во сколько SpaceX обошлась разработка ракеты Falcon Heavy.