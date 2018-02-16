Создатели криптовалюты нашли новое применение чернобыльским радиоактивным отходам

16 февраля 2018, 01:01

Эндрю Миллер и Райан Пирс, широко известные как создатели криптовалюты Zcash, провели необычный эксперимент.

Эндрю Миллер и Райан Пирс, широко известные как создатели криптовалюты Zcash, нашли новый способ применения для чернобыльских радиоактивных отходов.

Соответствующее сообщение в четверг, 15 февраля, опубликовало издание Motherboard.

Согласно обнародованным данным, большая часть криптовалют основывается на публичной проверке цепочки блоков транзакции. Однако в Zcash информация об отправителе, получателе и сумма транзакции остаются в тайне. Это, в свою очередь, обеспечивается протоколом zk-SNARK, основанным на доказательстве с нулевым разглашением, когда одна сторона, обладающая данными, сможет доказать свое право на владение информацией, не раскрывая ее другой стороне.

Для обеспечения работы протокола должны задаваться начальные параметры через генерацию случайных чисел. Они называются участниками "токсичными отходами", поскольку должны быть уничтожены после использования в целях обеспечения безопасности. В случае, если какой-то хакер сумеет разгадать алгоритм их генерации, то сможет создавать ложные доказательства. Для того, чтобы избежать такого положения вещей, была запущена церемония Powers of Tau, в ходе которой каждый участник сети генерировал случайные числа.

В качестве генератора случайных чисел Миллер и Пирс использовали небольшое количество радиоактивного материала — кусок графитового замедлителя из Чернобыльской АЭС. Он постоянно испускает гамма- и бета-лучи из-за распада цезия-137 и стронция-90. С помощью счетчика Гейгера они измеряли ионизирующее излучение, получая электрические импульсы, продолжительность промежутков между которыми была случайной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Франции нашли радиацию в привезенных из России грибах.

 

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Чернобыль радиация отходы криптовалюта Zcash
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