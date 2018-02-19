В NASA показали фото новой вспышки на Солнце

В США показали снимок слабой вспышки на Солнце, которая была зарегистрирована в активном регионе на поверхности звезды 7 февраля.

Снимок был опубликован на сайте агентства NASA.

Как отмечают исследователи, как правило, они не обращают особого внимания на такие слабые вспышки, но данная стала единственным свидетельством активности на Солнце за последние несколько недель.

Солнце приближается к минимуму своего 11-летнего цикла.

Напомним, 18 января, на Солнце произошла мощная вспышка.