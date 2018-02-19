Японские ученые впервые показали, как создается Северное сияние

19 февраля 2018, 03:03

Ученые смогли наблюдать это явление благодаря новому типу оборудования.

Японские ученые наблюдали основные механизмы, вызывающие Северное сияние, тем самым подтверждая давние теории об их образовании.

Исследователи, наконец, поймали явление в действии, сообщает Raw Story.

"Мы впервые обнаружили прямое наблюдение рассеивания ливня электронов на волнах хоруса, генерирующих осаждение частиц в атмосферу Земли", — сказал Касахара. — "Осаждающий поток электронов был достаточно интенсивным для генерации пульсирующего сияния".

Они смогли наблюдать это явление благодаря новому типу оборудования. Как правило, электронные датчики не могут отличить осаждающие электроны других типов, поэтому Касахара и его команда разработали новый датчик, который может наблюдать взаимодействия между электронами и волнами хоруса. Датчик был установлен на борту спутника "Исследование энергии и радиации в геопространстве" (ERG), запущенного Японским агентством аэрокосмических исследований в декабре 2016 года.

Полное понимание всех физических процессов, связанных с созданием различных видов полярных сияний, по-прежнему неполно, но части начинают вставать на свои места. Теперь исследователи будут использовать спутник ERG для понимания других явлений, связанных с магнитосферой. 

Когда-то ведущей была теория, имеют ли волны хоруса достаточно энергии для создания полярных сияний.

"Авроральные суббури … вызваны глобальной реконфигурацией в магнитосфере, которая выпускает накопленную энергию солнечного ветра", — пишет Сатоши Касахара, доцент кафедры Земли и планетарной науки в Высшей школе науки Токийского университета Япония, ведущий автор статьи. — "Они характеризуются авроральным просветлением от сумерек до полуночи, за которым следуют сильные движения отдельных авроральных дуг, которые в конечном итоге разрушаются и появляются на рассвете как диффузные, пульсирующие авроральные пятна". 

Северное сияние начинается с типа плазменной волны, называемой волной хоруса. Магнитная реконфигурация может привести к тому, что эти волны хоруса будут пропускать электроны в верхние слои атмосферы. Это уравновешивает систему, но в процессе дарует яркие огни, когда электроны попадают в атмосферу, пишет newsyou.info.

Рассеянные электроны осаждаются в атмосфере, что приводит к освещению сиянием. Периодическое возникновение хорусных волн и связанное с ними рассеяние электронов приводит к пульсации авроры.

Напомним, ученые рассчитали, когда мир приблизится к катастрофе.

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