Марсоход Opportunity сделал свое первое селфи на Марсе

Запущенный NASA в 2003 году марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя.

Запущенный в рамках проекта Mars Exploration Rover аппарат отпраздновал таким образом 5000 день работы на поверхности Марса. Марсоход Opportunity прожил в 55 раз дольше, чем ожидали его создатели, сообщает официальный Twitter проекта.

Научная команда Opportunity решила совместить полезное с приятным — ее участники использовали научную камеру MI, встроенную в "руку" марсохода, для получения первой в его жизни фотографии самого себя на поверхности Марса. Для этого они использовали методику, аналогичную той, которая применяется командой его наследника, ровера Curiosity.

Напомним, ранее в NASA показали свежие снимки марсохода Curiosity.