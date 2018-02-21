В Ирландии 6-летняя девочка потребовала у NASA "снова сделать Плутон планетой"

6-летняя ирландка Кара Люси О'Коннор (Cara Lucy O'Connor) попросила у NASA возвратить Плутону статус планеты.

Такую информацию опубликовало американское издание The Washington Post.

Текст письма оформила учительница девочки под ее диктовку. В послании Кара посетовала на решение астрономов. По ее словам, "Плутон выкинули в мусорку, и он испугался Земли". Девочка добавила, что "это было гадко, потому что ни планеты, ни карликовые планеты не должны попадать в мусорку".

Кара мечтает поскорее вырасти и "стать астронавтом и побывать на всех планетах Солнечной системы, в том числе, и на Плутоне".

На письмо девочки ответил директор NASA по планетарным наукам Джеймс Грин. Он согласился с Карой, что Плутон — "классное место", и отметил, что ученые в любом случае продолжают его исследовать, независимо от наличия планетарного статуса. Он также выразил надежду, что девочка продолжит хорошо учиться, попадет работать в NASA и откроет новую планету.

К слову, Плутон был лишен статуса планеты решением "Международного астрономического союза" 24 августа 2006 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрономы нашли новую планету, сутки на которой длятся тысячи земных лет.