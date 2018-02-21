Восстание машин близко: робот-собака научился сбегать от человека, видео

Компания Boston Dynamics показала новые возможности последнего поколения роботов-собак SpotMini.

На минутном видео мужчина пытается помешать роботу открыть дверь, убирает хоккейной клюшкой руку-манипулятор от дверной ручки. Роботу удается дотянуться и повернуть ее.

Далее мужчина оттягивает робота назад при помощи веревки, но SpotMini упрямо тянется к двери. Когда человек отпустил робота, тот открыл дверь и вышел в другое помещение.

Разработчики отмечают, что способность переносить и реагировать на такие нарушения улучшает успешную работу робота. Также в компании впервые сообщили, что в результате тестирования робот не пострадал.

Ранее роботособака смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем.