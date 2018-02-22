Из области фантастики. Ученые хотят перевозить антиматерии в грузовиках

В международном европейском научном центре ЦЕРН ученые разработают систему сдерживания для антиматерии, которую используют для перевозки экзотического вещества из одной лаборатории в другую для изучения распада радиоактивных изотопов.

Обычно ученые производят антиматерии в лаборатории, где она остается в экспериментальном аппарате для дальнейшего изучения. Но теперь исследователи планируют впервые перенести вещество из одной лаборатории в другую в грузовик для исследований. пишет издание Gizmodo.

Цель работы - обеспечить лучшее понимание фундаментальных процессов внутри атомных ядер и помочь астрофизикам узнать об интерьерах нейтронных звезд, которые содержат самую плотную форму материи во Вселенной.

Антипротоны получают на синхротроне Antiproton Decelerator. Другой проект научной организации — ISOLDE — посвящен изучению структуры радиоактивных ядер, которые обладают избыточным числом нейтронов. Для этого радионуклиды планируют сталкивать с антипротонами, чтобы по картине распада ядер определить, как нейтроны расположены относительно всех остальных частиц. Однако время жизни радионуклидов невелико, поэтому исследователи разрабатывают способ транспортировки антиматерии в лабораторию ISOLDE, пишет Lenta.ru.

Ученые планируют создать облако из миллиарда антипротонов, которое может храниться в вакууме в течение нескольких недель. После этого его перевезут из комплекса с синхротроном в место эксперимента с радионуклидами.

По мнению ученых, несмотря на то, что антиматерия при контакте с обычным веществом взрывается, в случае нарушения условий хранения выделится энергия меньше одного джоуля. Больше беспокойства у исследователей вызывает возможность уничтожения образца из-за непредвиденных источников излучения.

Физики отмечают, что оборудование разместится в грузовиках, которые начнут транспортировать антипротоны в 2022 году.

Напомним, японские ученые впервые показали, как создается Северное сияние.