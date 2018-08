Запуск Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета. Маск назвал "пароль" от wi-fi

После запуска ракеты Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a, Microsat 2b и PAZ глава компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточную запись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету.

"Никому не говорите, пароль от wi-fi — марсиане", — написал Маск в Twitter.

Запись является комментарием к его же сообщению о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир".

Don't tell anyone, but the wifi password is "martians"