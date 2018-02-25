Вино укрепляет артерии. Ученые доказали пользу напитка для диабетиков

Исследование было проведено среди людей, которые ранее не употребляли алкоголь.
Засорение кровеносных сосудов отныне не является проблемой для истинных ценителей хорошего вина, даже если они болеют сахарным диабетом.
Согласно данным исследования, которое было опубликовано в European Journal of Clinical Nutrition, один бокал белого или красного вина существенно улучшит состояние сосудов.
В научном эксперименте приняли участие 224 человека с диабетом 2 типа, которые, как правило, не употребляли алкоголь. На протяжении исследования они придерживались средиземноморской диеты, а также выпивали бокал красного или белого вина ежедневно. Важным фактором было употребление воды.
В финале участники прошли ультразвуковое обследование артерий. Ученые сделали вывод, что у тех, кто регулярно употреблял вино, количество отложений на стенках сосудов существенно уменьшилось.
Как сообщалось ранее, регулярное употребление красного вина в комплексе с черным шоколадом поможет организму приостановить процесс старения. К такому выводу пришли химики-исследователи из Эксетерского и Брайтонского университетов после ряда исследований.